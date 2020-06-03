2020-06-03T11:48:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Центральном суде Барнаула выявили случай коронавируса

По имеющейся информации, заболел один из секретарей
Иван ОЛЕКСЮК
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На 3 июня 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано больше 2 тыс. заболевших.На 3 июня 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано больше 2 тыс. заболевших.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Центральном районном суде Барнаула ввели ограничение из-за подозрения на коронавирус у одной из сотрудниц.

- Недавно с ней разговаривали, у нее была температура, но сейчас уже спала, - рассказал сотрудник суда, попросивший не называть его имени.

На самоизоляцию отправлены некоторые сотрудники, контактировавшие с заболевшей. Участники процесса по скандальному делу детсада «Хэппи Бэйби», уверяют, что на карантин отправили и судью, который ведет их дело - Максима Рыжкова. Напомним, в детсаду воспитатели жестоко наказывали детей – шлепали, запирали в темных комнатах, толкали. Одна из мам случайно увидела, как ее ребенка волоком тащат по коридору в старшую группу, он плакал и просил о помощи. Все происходящее попало на камеры. Записи передали в краевой Следственный комитет, который возбудил уголовное дело.

Информацию о появлении зараженного сотрудника подтвердили несколько неофициальных источников, в том числе и некоторые сотрудники самого суда. Однако в пресс-службе нам сообщили, что судья продолжает работать.

По словам представителя суда Вадима Грохотов, тест взяли на коронавирус у сотрудницы, которая себя почувствовала плохо, но результатов пока нет. Заседания идут, но с ограничением, допускаются только участники процесса. Судья Рыжков тоже работает.

Сейчас на двери здания суда весит объявление об ограничении посещения:

«В связи с предупреждением распространения коронавируса работа приемной, общего отдела и отделов обеспечения судопроизводства по гражданским и уголовным делам приостанавливается до 8 июня. Доступ в здание суда ограничен за исключением участников судебного разбирательства».

Объявление на двери

Объявление на двери

Напомним, на 3 июня 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано больше 2 тыс. заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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