В Центральном суде Барнаула выявили случай коронавируса

В Центральном районном суде Барнаула ввели ограничение из-за подозрения на коронавирус у одной из сотрудниц.

- Недавно с ней разговаривали, у нее была температура, но сейчас уже спала, - рассказал сотрудник суда, попросивший не называть его имени.

На самоизоляцию отправлены некоторые сотрудники, контактировавшие с заболевшей. Участники процесса по скандальному делу детсада «Хэппи Бэйби», уверяют, что на карантин отправили и судью, который ведет их дело - Максима Рыжкова. Напомним, в детсаду воспитатели жестоко наказывали детей – шлепали, запирали в темных комнатах, толкали. Одна из мам случайно увидела, как ее ребенка волоком тащат по коридору в старшую группу, он плакал и просил о помощи. Все происходящее попало на камеры. Записи передали в краевой Следственный комитет, который возбудил уголовное дело.

Информацию о появлении зараженного сотрудника подтвердили несколько неофициальных источников, в том числе и некоторые сотрудники самого суда. Однако в пресс-службе нам сообщили, что судья продолжает работать.

По словам представителя суда Вадима Грохотов, тест взяли на коронавирус у сотрудницы, которая себя почувствовала плохо, но результатов пока нет. Заседания идут, но с ограничением, допускаются только участники процесса. Судья Рыжков тоже работает.

Сейчас на двери здания суда весит объявление об ограничении посещения:

«В связи с предупреждением распространения коронавируса работа приемной, общего отдела и отделов обеспечения судопроизводства по гражданским и уголовным делам приостанавливается до 8 июня. Доступ в здание суда ограничен за исключением участников судебного разбирательства».

Объявление на двери

Напомним, на 3 июня 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано больше 2 тыс. заболевших.