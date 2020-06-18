2020-06-18T09:02:24+03:00
Общество

Алтайский край вошел в число регионов с наименьшим показателем по уровню коррупции

Об этом говорится в докладе Генпрокуратуры
Иван ОЛЕКСЮК
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В целом уровень коррупционной преступности в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. населения страны.В целом уровень коррупционной преступности в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. населения страны.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский край оказался в числе регионов с наименьшим показателем по уровню коррупции. Такое заявление сделал глава ведомства Игорь Краснов. Больше всего коррупционных нарушений было выявлено в Мордовии, Чувашии и Камчатке.

В целом уровень коррупционной преступности в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. населения страны. Годом ранее он был чуть ниже и составлял 20,8.

Одно из последних громких дел нашего региона – арест мэра Славгорода Сергея Горбунова. Он попался на взятке в размере 2 млн рублей от директора одной из организаций за решение о выборе предприятия поставщиком угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки. Позже на допросе Горбунов признался еще во взятках на шесть миллионов рублей.

В апреле мы писали о задержании бывшего алтайского замминистра по ЖКХ Андрея Голубцова, которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Голубцов получил взятку в сумме 2 млн рублей от директора одной из организаций, которая занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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