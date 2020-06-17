2020-06-17T05:33:25+03:00
Общество

Жительницу Барнаула обманули при продаже дома

Потенциальная покупательница предложила перевести задаток за покупку
САНТАЛОВ Константин
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Деньги.Деньги.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле женщина хотела продать дом через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла деньги, сообщает региональное управление МВД.

В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району Барнаула поступило заявление от 50-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что разместила информацию о продаже дома на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Вскоре горожанке позвонила неизвестная женщина, которая предложила внести задаток за дом в размере 100 тыс. рублей. Потерпевшая пошла в банкомат, где под диктовку звонившей совершила несколько операций.

После этого с банковского счета жительницы Барнаула исчезли 10 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Напомним, ранее стало известно, что под предлогом выплаты бонусов жительницу Алтая обманули на 140 тысяч рублей. Полицейские ищут мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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