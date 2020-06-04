2020-06-04T13:30:39+03:00
Происшествия

Под предлогом выплаты бонусов жительницу Алтая обманули на 140 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело
САНТАЛОВ Константин
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Деньги.Деньги.Фото: pixabay.com
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Полицейские ищут мошенников, которые похитили сбережения сельчанки под предлогом выплаты бонусов банка, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что сельчанке, как постоянному клиенту, банк дарит 8 тыс. бонусов, которые можно использовать при оплате покупок.

Для их перечисления женщину попросили сообщить номер банковской карты, трехзначный код на ее оборотной стороне, а также все пароли, которые будут приходить в смс.

Доверчивая женщина выполнила все инструкции неизвестного, после чего разговор прервался. На телефон пришли сообщения о списании с банковского счета 140 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело и ищут мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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