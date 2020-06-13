Штормовой ветер сорвал часть крыши со здания и перекрыл дорогу

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:10:42+03:00

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В Барнауле прошел кратковременный шторм, который успел нанести разрушения. Ветер сорвал часть кровли с торгово-офисного центра Plaza. Огромные куски профлиста с деревянными перекрытиями улетели на дорогу и перекрыли движение по проспекту Красноармейскому.

Движение автомобилей и трамваев парализовано, сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте". Часть разрушенной кровли завалила парковку перед ТОЦ. Пострадали припаркованные там автомобили.

Синоптики обещали на 13 июня жару до +32 градусов и усиление ветра до 14-19 м/с. Судя по разрушениям, сила ветра в Барнауле была гораздо выше. В шторме при этом нет ничего удивительного - после сильной жары это обычное явление.

Как ранее сообщала "Комсомолка", 12 июня под Барнаулом разбился человек на дельтаплане. Он получил тяжелые травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU