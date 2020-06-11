В Росгидромете рассказали о погоде на июль в Алтайском крае
Росгидромет опубликовал вероятностный прогноз температуры и осадков в России. Из этих данных следует, что в некоторых районах Алтайского края пройдут дожди, осадков будет больше обычного. Температура же будет около нормы
Отметим, что в Барнауле норма средней месячной температуры для июля составляет около +20 градусов
По данным Росгидромета, дефицит осадков предполагается на востоке Северо-Западного,а избыток наиболее вероятен на юго-западе Сибирского федерального округа.
Напомним, ранее о том, что происходит с климатом и превратится ли наш регион в сибирские Сочи, мы спросили климатолога, доктора биологических наук, профессора Томского госуниверситета Сергея Кирпотина.
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ИСТОЧНИК KP.RU