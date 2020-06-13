2020-06-13T13:28:04+03:00
Происшествия

Под Барнаулом разбился человек на дельтаплане

С тяжелыми травмами его доставили в больницу
Анастасия Корягина
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Дельтаплан потерпел крушение под Барнаулом. Фото: pixabay.comДельтаплан потерпел крушение под Барнаулом. Фото: pixabay.com
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Крушение дельталета «Атлет» произошло под Барнаулом 12 июня. Происшествие зафиксировали в микрорайоне Благодатное, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Алтайского края.

В результате происшествия пострадал один человек, пилотировавший воздушное транспортное средство. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются. На сайте Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР информации о случившемся пока нет.

Это не первый подобный случай в Барнауле. В 2018 году два человека едва не погибли при жесткой посадке дельтаплана в поселке Казенная Заимка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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