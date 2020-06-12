2020-06-12T05:10:55+03:00
Общество

День России в Барнауле 2020: весь город украсили флагами

12 июня отмечается День России
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Флагами украсили улицы города.Флагами украсили улицы города.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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В честь празднования Дня России по всему городу развесили флаги. Их можно увидеть в разных районах краевой столицы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, в Центральном районе установили более 300 флагов. Ими украсили улицы Никитина, проспекты Ленина, Красноармейский, площадь Баварина и другие. На многоквартирных домах триколоры разместили управляющие организации района. Также «принарядились» к Алтайский государственный музыкальный колледж, Алтайский краевой педагогический лицей, ТЦ «Воскресенье», ТД «Ультра», ТРК «Сити-Центр»

В Индустриальном районе ко Дню России установили флаговые конструкции высотой от трех до шести метров, на каждой размещено по девять, восемь, шесть или три флага. Всего таких конструкций украшено более 40.

В Октябрьском районе более 3500 флагов украсили фасады жилых домов и зданий в рамках акции «Флаги России. 12 июня». Не остался в стороне и пригород Барнаула. Например, в микрорайоне Затон установили флаговый костер возле Памятного знака погибшим воинам-затонцам, а на въезде оформили баннер с поздравлением. В поселке Южном 12 флаговых конструкций разместили по проспекту Дзержинского, оформлена флагами площадь перед дворцом культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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