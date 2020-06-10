День России 2020 в Барнауле: как горожанам предлагают отметить праздник

Хоть в Алтайском крае и введен первый этап снятия ограничений, массовые мероприятия все еще запрещены, поэтому развлекательных площадок и живых концертов на День России не будет. Какую альтернативу предлагают жителям региона, читайте в подборке «Комсомольской правды».

Спеть гимн

Участники акции «Исполни гимн России» должны записать свое пение на видео и прислать его на электронный адрес luiza.bb@mail.ru. Из лучших выступлений смонтируют видеоролик, который разместят на страницах соцсетей управления молодежной политики Алтайского края.

Украсить окна

Чтобы поддержать праздничную атмосферу, по всей стране запустили флешмоб #ОкнаРоссии. Участники украшают свои окна рисунками, картинками и надписями, посвященными России, малой Родине, семье. Разместить фото своего окна и посмотреть, как проявили фантазию другие, можно по хештегам в соцсетях ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия. Фотографии сопровождаются рассказами о своем городе, дворе, малой Родине. Также на окнах и балконах размещают российский триколор в рамках флешмоба «Флаги России»

Поздравить соседей

12 июня жителям края предлагают стать тайным доброжелателем и поздравить соседей с Днем России, отправив анонимное поздравление. Сделать это можно, например, смастерив открытку с символами России, своими руками или символический подарок с поздравлениями. Контактировать напрямую необязательно, можно просто скинуть поздравление в почтовый ящик.

Сдать экзамен

На сайте гражданскийэкзамен.рф россиянам предлагают пройти тест, посвященный Дню России. Экзаменующимся придется ответить на 50 вопросов, посвященных основным победам, достижениям, героям современной истории России. По итогу прохождения «гражданского экзамена» участники получат электронный именной сертификат о его прохождении.

Прочитать стих

Для любителей поэзии в Алтайском крае запустили челлендж, где участники читают стихи или отрывки из знаменитых произведений русских классиков, записывают декламацию на видео и публикуют ролики в соцсетях с хештэгом #РусскиеРифмы. После публикации эстафету нужно передать трем друзьям.

Раскрасить футболку

В выходной день жители края могут почувствовать себя в роли дизайнера и преобразить свой гардероб. В челлендже «Раскрась футболку» нужно раскрасить футболку в белый, синий, красный цвета и выложить две фотографии в соцсети в формате «было-стало» с хештегом #КраскиРоссии22.

Попасть на интерактивную карту Алтайского края

Жителям краевой столицы предлагается выложить в социальные сети фотографии достопримечательности, личности или события, которые ассоциируются с малой родиной. К фото нужно придумать краткое описание и поставить хэштеги #МояРоссия22, #Барнаул.

Среди участников определят 10 победителей. Их фото нанесут на интерактивную карту Алтайского края, которую разместят на официальных сайтах.

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