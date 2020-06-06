2020-06-06T07:35:46+03:00
Общество

Усатый мужчина пропал в Алтайском крае

Его ищут уже неделю
САНТАЛОВ Константин
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Усатый мужчина пропал в Алтайском краеУсатый мужчина пропал в Алтайском краеФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В поселке Бажево Первомайского района 31 мая пропал 66-летний Владимир Молдахметов, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего:

- рост 165 см,

- среднего телосложения,

- волосы седые короткие,

- глаза карие.

Особые приметы: носит усы.

Как был одет мужчина, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный). Для посиков волонтерам нужна помощь добровольцев.

Напомним, в Рубцовске 13 мая пропала 53-летняя Ольга Вебер (Юферова), поиски продолжаются. Известно, что женщина ушла из дома и не вернулась. Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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