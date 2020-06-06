Усатый мужчина пропал в Алтайском крае
В поселке Бажево Первомайского района 31 мая пропал 66-летний Владимир Молдахметов, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.
Приметы пропавшего:
- рост 165 см,
- среднего телосложения,
- волосы седые короткие,
- глаза карие.
Особые приметы: носит усы.
Как был одет мужчина, неизвестно.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный). Для посиков волонтерам нужна помощь добровольцев.
Напомним, в Рубцовске 13 мая пропала 53-летняя Ольга Вебер (Юферова), поиски продолжаются. Известно, что женщина ушла из дома и не вернулась. Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Алтайском крае ищут подозреваемого в тяжком преступлении
Молодой человек может устраиваться на работу на стройки (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU