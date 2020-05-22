В Барнауле из окна выпала пенсионерка
В Барнауле в ночь с 21 на 22 мая из окна выпала пожилая женщина, сообщают очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.
По информации пользователей, все произошло по адресу Павловский тракт, 60а. Тело пенсионерки обнаружил мужчина, который поехал на работу и остановился покурить.
Причины и обстоятельства произошедшего неизвестны. Местная жительница отмечает, что пожилая женщина была на попечении у родственников.
Официальная информация о случившемся пока не поступала.
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ИСТОЧНИК KP.RU