В Барнауле из окна выпала пенсионерка

22 Май 2020 2020-05-22T09:40:13+03:00

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В Барнауле в ночь с 21 на 22 мая из окна выпала пожилая женщина, сообщают очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.

По информации пользователей, все произошло по адресу Павловский тракт, 60а. Тело пенсионерки обнаружил мужчина, который поехал на работу и остановился покурить.

Причины и обстоятельства произошедшего неизвестны. Местная жительница отмечает, что пожилая женщина была на попечении у родственников.

Официальная информация о случившемся пока не поступала.

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ИСТОЧНИК KP.RU