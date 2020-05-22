22 Май 2020 2020-05-22T08:10:15+03:00

В Алтайском крае пропала женщина в голубой жилетке и розовых балетках. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" региона

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В Рубцовске 13 мая пропала 53-летняя Ольга Вебер (Юферова), пишут в группе поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” Алтайского края.

Известно, что женщина ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей:

- рост: 170 см.

- телосложение: нормальное,

- цвет глаз: голубые,

- волосы: русые, с проседью,

Была одета:

- голубая жилетка,

- красная футболка,

- черные шорты,

- розовые балетки.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8−800−700−54−52 ( звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU