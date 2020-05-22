В Алтайском крае пропала женщина в голубой жилетке и розовых балетках
В Рубцовске 13 мая пропала 53-летняя Ольга Вебер (Юферова), пишут в группе поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” Алтайского края.
Известно, что женщина ушла из дома и не вернулась.
Приметы пропавшей:
- рост: 170 см.
- телосложение: нормальное,
- цвет глаз: голубые,
- волосы: русые, с проседью,
Была одета:
- голубая жилетка,
- красная футболка,
- черные шорты,
- розовые балетки.
Женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8−800−700−54−52 ( звонок бесплатный).
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ИСТОЧНИК KP.RU