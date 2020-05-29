2020-05-29T07:46:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 мая 2020 года составило 1708

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 29 мая 2020 года
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58 новых случаев выявлено в Барнауле.58 новых случаев выявлено в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 75 и составило 1708 человек. Из них 174 ребенка в возрасте до 17 лет включительно.

По данным оперативного штаба, больше всего заболевших, как и в предыдущие дни, обнаружено в Барнауле – 58 человек. Также шесть новых случаев зафиксировано в Рубцовске, по два в Волчихинском и Завьявловском районах, по одному – в Камне-на-Оби, в Павловском, Рубцовском, Тюменцевском, Алтайском, Усть-Пристаньском, и Советском районах.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Напомним, на этой неделе Минздрав России рекомендовал не включать в ковидную статистику тех, у кого болезнь протекает бессимптомно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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