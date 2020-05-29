В барнаульском детском саду выявили коронавирус

29 Май 2020 2020-05-29T04:17:24+03:00

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У воспитателя барнаульского детского сада №222, расположенном на Павловском тракте, выявлен коронавирус. Об этом сообщают «Вести – Алтай» со ссылкой на городской комитет по образованию. Заражение произошло после контакта с родственниками, у которых был подтвержден COVID-19.

Группа, в которой работал воспитатель, сейчас закрыта на карантин. В списке контактных лиц всего 26 человек, половина из них – дети, другие 13 человек – это сотрудники. Всех их обследуют на коронавирус. Сейчас в детском саду работают четыре группы, у каждой – отдельный вход в здание.

В учреждении соблюдается противоэпидемиологический режим, пока детсад работает в прежнем режим. Краевой Роспотребнадзор пока не давал указаний о закрытии.

ИСТОЧНИК KP.RU