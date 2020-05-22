2020-05-22T06:49:39+03:00
Происшествия

В Алтайском крае ищут подозреваемого в тяжком преступлении

Молодой человек может устраиваться на работу на стройки
САНТАЛОВ Константин
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В Алтайском крае ищут подозреваемого в тяжком преступленииВ Алтайском крае ищут подозреваемого в тяжком преступленииФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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В Алтайском крае ищут 21-летнего молодого человека, которого подозревают в совершении тяжкого преступления, сообщает ГУ МВД России по региону.

Полицейские ищут Даниила Анатольевича Ганова, 18.03.1999 года рождения.

Его приметы:

рост: 175-178 сантиметров, худощавого телосложения, цвет волос светлый.

Особых примет нет, одевается по сезону.

По роду деятельности может работать на строительных объектах.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просят сообщить по телефонам: 8-963-534-79-99, 8-963-536-33-77, 8-913-099-27-98, 8(3852) 397-725 или 02.

Напомним,в регионе ищут и другого подозреваемого в тяжком преступлении. Подробнее здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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