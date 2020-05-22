В Алтайском крае ищут подозреваемого в тяжком преступлении
В Алтайском крае ищут 21-летнего молодого человека, которого подозревают в совершении тяжкого преступления, сообщает ГУ МВД России по региону.
Полицейские ищут Даниила Анатольевича Ганова, 18.03.1999 года рождения.
Его приметы:
рост: 175-178 сантиметров, худощавого телосложения, цвет волос светлый.
Особых примет нет, одевается по сезону.
По роду деятельности может работать на строительных объектах.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просят сообщить по телефонам: 8-963-534-79-99, 8-963-536-33-77, 8-913-099-27-98, 8(3852) 397-725 или 02.
Напомним,в регионе ищут и другого подозреваемого в тяжком преступлении. Подробнее здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU