2020-05-22T05:40:13+03:00
Происшествия

Жительницу Алтайского края обманули на 150 тысяч рублей при продаже пилы

Полицейские возбудили уголовное дело
САНТАЛОВ Константин
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Деньги.Деньги.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жительница Рубцовска хотела продать циркулярную пилу через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по региону.

Полицейские установили, что горожанка разместила в интернете объявление о продаже циркулярной пилы. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что готов купить инструмент. Мужчина добавил, что находится в другом регионе, но готов перевести деньги на банковскую карту.

Потерпевшая, следуя инструкциям незнакомца, в банкомате со своей кредитной карты перевела деньги на указанные номера сотовых телефонов, подключенных к услуге «мобильный банк».

Правоохранители выяснили, что жительнице региона звонили с номера, зарегистрированного в Челябинской области.

-По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление лица, совершившего хищение, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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