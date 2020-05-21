В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении
В Алтайском крае по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается 22-летний парень.
По данным Главного управления МВД России по Алтайскому краю, Лифер Роман Алексеевич подозревается в совершении тяжкого преступления, но при этом может устраиваться на строительные объекты, так как это его основной род деятельности.
Приметы разыскиваемого: рост около 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, цвет волос темный. Особых примет нет, одевается по сезону.
Всем кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина просьба сообщить по телефонам: 8-963-534-79-99, 8-963-536-33-77, 8-913-099-27-98, 8(3852) 397-725 или 02.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Алтайском крае разыскивают пропавшую 14 лет назад хабаровчанку
Следственные органы разыскивают жительницу Хабаровского края Дарью Демакову, пропавшую 14 лет назад. Она может находиться в Алтайском крае (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU