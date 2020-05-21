2020-05-21T13:06:09+03:00
Происшествия

В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

Он может устраиваться на работу на стройки
Анна СЕМИНА
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Разыскиваемый Роман ЛиферРазыскиваемый Роман ЛиферФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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В Алтайском крае по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается 22-летний парень.

По данным Главного управления МВД России по Алтайскому краю, Лифер Роман Алексеевич подозревается в совершении тяжкого преступления, но при этом может устраиваться на строительные объекты, так как это его основной род деятельности.

Приметы разыскиваемого: рост около 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, цвет волос темный. Особых примет нет, одевается по сезону.

Всем кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина просьба сообщить по телефонам: 8-963-534-79-99, 8-963-536-33-77, 8-913-099-27-98, 8(3852) 397-725 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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