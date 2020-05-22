2020-05-22T05:12:36+03:00
Общество

В Барнауле коронавирус подтвердился у двух сотрудников гипермаркета “Леруа Мерлен”

Заболевших, а также сотрудников, которые с ними контактировали, изолировали на карантин
САНТАЛОВ Константин
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Мужчина в маске.Мужчина в маске.Фото: pixabay.com
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В Барнауле два сотрудника магазина “Леруа Мерлен”, расположенного на Павловском тракте, заболели коронавирусом. Пока неизвестно, контактировали ли они с посетителями, пишет “Толк” со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора.

В настоящее время заболевших COVID-19, а также сотрудников магазина, которые с ними контактировали, изолировали на карантин.

Известно, что в общей сложности от работы уже отстранили 11 человек. Всем им выдали предписания об обязательной изоляции.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 мая 2020 года увеличилось еще на 57 человек и составило 1111 случаев. Из них 137 – это дети до 17 лет включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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