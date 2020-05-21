Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 21 мая 2020 года составило 1111

21 Май 2020 2020-05-21T08:16:54+03:00

За сутки коронавирус выявили у 57 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 21 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 21 мая 2020 года увеличилось еще на 57 человек и составило 1111 случаев. Из них 137 – это дети до 17 лет включительно.

По данным оперативного штаба, новые случаи инфицирования зарегистрированы в Барнауле – 33 человека, Бийске – 10, Новоалтайске – 4, Первомайском районе – 2, и по одному в Рубцовске и Рубцовском районе, в Бийском районе, Славгороде, Тюменцевском районе, ЗАТО Сибирском, Благовещенском и Алейском районе.

- Из общего числа заболевших 97 случаев – завозные, два – из-за рубежа. 787 случаев были выявлены по контакту с заболевшими,148 – у больных внебольничной пневмонией, 237 – у заболевших ОРВИ, в 726 случаях – отмечается бессимптомное течение, - добавляет источник.

Помимо этого растет и число выздоровевших. На сегодня их 573 (в том числе 65 детей). Только за последние сутки из больниц выписали 27 пациентов. Среди тяжелых больных – 22 человека. К аппаратам ИВЛ из них подключены 12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В барнаульском общежитии зафиксировали случай коронавируса

В Барнауле в общежитии №3 Алтайского медуниверситета заболел один из студентов. У него выявили коронавирус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU