Коронавирус в Барнауле, последние новости на 22 мая апреля 2020: новые жертвы COVID-19 и условия для снятия ограничений

Коронавирус в Барнауле берет очередную высокую планку: согласно последним новостям на 22 мая 2020 года, средняя цифра выявляемости вируса среди населения заметно выросла и из-за этого снятие ограничений отодвигается еще дальше.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание правительства, на котором не только высказал слова благодарности тем, кто соблюдает ограничительные меры, но и пожурил тех, кто игнорирует их. По его мнению, именно такое поведение приводит к тому, что мы видим сейчас – растет число инфицированных.

- Иногда мы с вами видим, особенно в больших городах (особенно молодые люди подвержены этой форме поведения), прямое игнорирование любых правил и запретов. Где-то это делается нарочито, с вызовом, такая особая «доблесть» проявляется. И мы видим, к каким последствиям это все приводит. В связи с тем, что риски возрастают, всем, кто хочет позаботиться о себе, своих родных и близких, нужно быть осмотрительными вдвойне, - говорит Виктор Томенко.

В итоге накануне было официально зарегистрировано 57 новых инфицированных. Это при том, что за все время после майских праздников больше 45 случаев в сутки не регистрировалось. По мнению же губернатора, чтобы начать снимать ограничительные меры, надо чтобы эти показатели были хотя бы меньше 40 на протяжении недели.

- Обращаюсь к предпринимателям, владельцам различных учреждений и предприятий, магазинов и так далее. У меня к вам огромная просьба: нельзя провоцировать людей! Ведь приоткрытая дверь в том месте, где не должны скапливаться люди, отсутствие объявления о том, что «мы пока не работаем», до особых распоряжений органов власти, прямое заманивание и так далее - из 1111 случаев мы уже имеем десятки таких ситуаций, десятки! Прошу вас, проявите дополнительную ответственность, - подчеркнул Томенко.

Вместе с тем оперштаб сообщил уже о девяти случаях гибели пациентов с COVID-19. В шести случаях уже официально установлено, что причиной смерти стала именно инфекция, еще в трех идет расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 21 мая 2020 года составило 9

Количество выписанных чуть преобладает над количеством тех, кто продолжает лечение: 573 к 529 (подробнее)