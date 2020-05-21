2020-05-21T20:08:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 22 мая апреля 2020: новые жертвы COVID-19 и условия для снятия ограничений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 22 мая 2020 года
Анна СЕМИНА
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Губернатор пообещал начать снимать ограничения, только когда число больных за сутки станет меньше 40 человек на протяжении неделиГубернатор пообещал начать снимать ограничения, только когда число больных за сутки станет меньше 40 человек на протяжении неделиФото: pixabay.com
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Коронавирус в Барнауле берет очередную высокую планку: согласно последним новостям на 22 мая 2020 года, средняя цифра выявляемости вируса среди населения заметно выросла и из-за этого снятие ограничений отодвигается еще дальше.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание правительства, на котором не только высказал слова благодарности тем, кто соблюдает ограничительные меры, но и пожурил тех, кто игнорирует их. По его мнению, именно такое поведение приводит к тому, что мы видим сейчас – растет число инфицированных.

- Иногда мы с вами видим, особенно в больших городах (особенно молодые люди подвержены этой форме поведения), прямое игнорирование любых правил и запретов. Где-то это делается нарочито, с вызовом, такая особая «доблесть» проявляется. И мы видим, к каким последствиям это все приводит. В связи с тем, что риски возрастают, всем, кто хочет позаботиться о себе, своих родных и близких, нужно быть осмотрительными вдвойне, - говорит Виктор Томенко.

В итоге накануне было официально зарегистрировано 57 новых инфицированных. Это при том, что за все время после майских праздников больше 45 случаев в сутки не регистрировалось. По мнению же губернатора, чтобы начать снимать ограничительные меры, надо чтобы эти показатели были хотя бы меньше 40 на протяжении недели.

- Обращаюсь к предпринимателям, владельцам различных учреждений и предприятий, магазинов и так далее. У меня к вам огромная просьба: нельзя провоцировать людей! Ведь приоткрытая дверь в том месте, где не должны скапливаться люди, отсутствие объявления о том, что «мы пока не работаем», до особых распоряжений органов власти, прямое заманивание и так далее - из 1111 случаев мы уже имеем десятки таких ситуаций, десятки! Прошу вас, проявите дополнительную ответственность, - подчеркнул Томенко.

Вместе с тем оперштаб сообщил уже о девяти случаях гибели пациентов с COVID-19. В шести случаях уже официально установлено, что причиной смерти стала именно инфекция, еще в трех идет расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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