Бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края взяли под стражу

17 Апр 2020 2020-04-17T14:59:11+03:00

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Бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова заключили под стражу по решению Октябрьского районного суда Барнаула. Также экс-чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, по данным следствия, Голубцов получил взятку в сумме 2 млн рублей от директора одной из организаций, которая занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения.

По сути, деньги могли оказаться откатом за то, что организация получит заказ на капремонт объектов теплоснабжения и муниципальные контракты, чиновник мог обеспечивать беспрепятственную приемку выполненных работ.

Обвиняемого уже уволили с государственной службы

В настоящее время следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Кроме того, правоохранители будут устанавливать иные факты противоправной деятельности экс-чиновника. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU