2020-04-17T14:59:11+03:00
Происшествия

Бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края взяли под стражу

Обвиняемого уволили с госслужбы
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Задержание Андрея ГолубцоваЗадержание Андрея Голубцова
Изменить размер текста:

Бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова заключили под стражу по решению Октябрьского районного суда Барнаула. Также экс-чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, по данным следствия, Голубцов получил взятку в сумме 2 млн рублей от директора одной из организаций, которая занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения.

По сути, деньги могли оказаться откатом за то, что организация получит заказ на капремонт объектов теплоснабжения и муниципальные контракты, чиновник мог обеспечивать беспрепятственную приемку выполненных работ.

Обвиняемого уже уволили с государственной службы

В настоящее время следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Кроме того, правоохранители будут устанавливать иные факты противоправной деятельности экс-чиновника. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео задержания бывшего замминистра по ЖКХ Андрея Голубцова

Алтайского чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края взяли под стражу
Алтайский рецидивист зверски убил сожительницу и ее отца
Барнаулец в медицинской маске ограбил ювелирный магазин
В алтайском городе полыхает свалка
Ученики детских школ искусств перешли на дистанционные занятия
Объявлена десятка финалистов конкурса видеороликов Фонда Александра Прокопьева
Российско-японская команда создала экспресс-тест, выявляющий коронавирус за 30 минут
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Барнауле: какого числа пройдет и почему переносят
Мэр Барнаула призвал горожан оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции
Барнаулец ездил по городу с поддельными правами
Синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае
Какие улицы обработают от коронавируса в Барнауле в ночь с 17 на 18 апреля
Двое братьев из Алтайского края избили знакомого, а затем утопили в озере
Перенос Парада Победы 2020 в Барнауле: какого числа пройдет и почему переносят
В Бийске опечатали парикмахерскую, работавшую в период самоизоляции
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: 5 новых случаев заболевания COVID-19
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink 17 апреля
Число заболевших в Республике Алтай на 17 апреля 2020: выявлен второй случай
Жительницу Барнаула обманули на 70 тысяч рублей при покупке квартиры
На Алтае мужчина жестоко убил приятеля
В Горном Алтае выявлен первый пациент с коронавирусом
В Алтайском крае подтопило около 30 садовых участков