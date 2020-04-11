Коронавирус в Барнауле, последние новости на 12 апреля 2020: число заболевших растет, горожане отказываются от самоизоляции

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 12 апреля 2020 составило 29 человек, двоих ужи выписали из больницы. Остальные продолжают лечение. Пока в крае только один человек находится в тяжелом состоянии.

- 23 больных госпитализированы в инфекционное отделение КГБУЗ «Городская больница № 5, Барнаул», четверо больных – в инфекционное отделение КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, Барнаул», из них три ребенка. Выписаны два человека. Всего подтверждено 29 случаев, - сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

Как сообщает Оперштаб по коронавирусу, всего под меднаблюдением 773 человека. Накануне в краевую столицу прибыл самолет с 126 пассажирами на борту. Одного человека отправили в обсерватор, остальных отпустили домой на самоизоляцию.

Образование

12 апреля завершается тестовой режим по переходе на удаленку в школах. С 13 по 30 апреля процесс обучения будет осуществляться в полном объеме. В детских садах на период до 30 апреля создаются дежурные группы численностью не более 12 воспитанников. Включение детей в указанные группы осуществляется на основании справки с места работы родителей, подтверждающей, что для них установлены рабочие дни в период с 6 по 30 апреля. Организована работа 251 детских садов.

Поддержка

Выплаты по всем мерам социальной поддержки производится в штатном режиме, сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края. По отдельным мерам (субсидия на оплату коммуналки, ежемесячная выплата на первого ребенка, ежемесячное пособие на ребенка) продление выплаты осуществляется в автоматическом режиме.

Социальные услуги за сутки оказаны 1764 гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе 1410 гражданам доставлены продукты питания, 334 гражданам приобретены лекарственные средства, 155 гражданам оплачены услуги ЖКХ.

Продуктовый запас

Власти следят за ростом цен, а также за наличием товаров первой необходимости в магазинах. Наибольший рост цен отмечается на сезонную овощную продукцию (картофель - 1,7%, лук репчатый - 2,08%, морковь - 2,03%), сахар (1,39%), свинину (1,02%), также продолжился рост цен на яйцо куриное (1,54%).

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