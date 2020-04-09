Замначальника Алтайской таможни обвиняют в незаконной охоте на лося
Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника краевой таможни. Мужчина обвиняется в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, в феврале 2020 года обвиняемый без соответствующего разрешения охотился в угодьях Шелаболихинского района. С применением транспорта и огнестрельного оружия он добыл одну особь самки лося.
- Противоправные действия причинили Российской Федерации в лице Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края крупный ущерб в размере 80 тысяч рублей, - добавили в следкоме.
Мужчина признал свою вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. На имущество таможенника на сумму более одного млн рублей наложен арест.
Напомним, ранее об инцидент сообщил источник "Комсомолки". По его данным, автомобиль сына таможенника остановили полицейские около поселка Шахи, в багажнике которого и лежала туша убитого животного. Когда правоохранители начали интересоваться, откуда в машине лось, тот переадресовал вопросы на своего отца.
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ИСТОЧНИК KP.RU