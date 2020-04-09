2020-04-09T15:00:36+03:00
Происшествия

Замначальника Алтайской таможни обвиняют в незаконной охоте на лося

В феврале этого года мужчина убил самку лося
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Мужчина убил самку лосяМужчина убил самку лосяФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника краевой таможни. Мужчина обвиняется в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, в феврале 2020 года обвиняемый без соответствующего разрешения охотился в угодьях Шелаболихинского района. С применением транспорта и огнестрельного оружия он добыл одну особь самки лося.

- Противоправные действия причинили Российской Федерации в лице Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края крупный ущерб в размере 80 тысяч рублей, - добавили в следкоме.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. На имущество таможенника на сумму более одного млн рублей наложен арест.

Напомним, ранее об инцидент сообщил источник "Комсомолки". По его данным, автомобиль сына таможенника остановили полицейские около поселка Шахи, в багажнике которого и лежала туша убитого животного. Когда правоохранители начали интересоваться, откуда в машине лось, тот переадресовал вопросы на своего отца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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