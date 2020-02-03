Замначальника алтайской таможни задержали за браконьерство?

Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, на Алтае за браконьерство задержан замначальника по тыловому обеспечению Алтайской таможни. В автомобиле его сына нашли разделанную тушу лося.

По данным канала Unusual Crimes Barnaul, инцидент произошел в ночь с 2 на 3 февраля. Автомобиль сына таможенника остановили полицейские около поселка Шахи, в багажнике которого и лежала туша убитого животного. Когда правоохранители начали интересоваться, откуда в машине лось, тот переадресовал вопросы на своего отца, которым оказался якобы замначальника краевой таможни.

К слову, уточняет канал, автомобиль высокопоставленного лица шел следом: на прицепе – снегоход, лицензии на охоту – нет, в салоне – ружье. Результаты баллистики показали, что из ружья недавно стреляли.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Сейчас ведомство проводит проверки по нескольким фактам браконьерства, но связан ли с одним из них таможенник – неизвестно. В пресс-службе Алтайской таможни от комментариев отказались.

Тем временем, в региональном минприроды подтвердили факт браконьерства. Однако второй автомобиль, которым, предположительно, управлял замначальника таможни, сотрудники ГИБДД осматривали без участия егерей. Поэтому подтвердить или опровергнуть информацию о личности задержанного в министерстве не могут.

- Один из автомобилей досматривал госохотнадзор. Личность водителя - временно не работающий, охотником не числится. В кузове обнаружена туша разделанного лося. Другой автомобиль скрылся. Госохотинспектор оперативно передал информацию в ГИБДД. Сотрудники задержали автомобиль - внедорожник с прицепом со снегоходом, - пояснили в минприроды Алтайского края.

Также в министерстве добавили, что вред, причиненный государственному охотничьему фонду в результате незаконной добычи лося, составляет 240 тыс. рублей.

Редакция направила письменный запрос в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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