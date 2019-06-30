2019-06-30T08:04:30+03:00
Происшествия

«Давай мочи, делай дело»: на Алтае охотничья собака напала на плывущего лося

В сети появилось видео жестокой охоты на лося
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Охота на лосяОхота на лося
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В социальной сети появилось видео, на котором собака кусает лося, предположительно, уплывающего от охотников. В это время автор, смеясь, подбадривают питомца. В паблике «Инцидент Барнаул» утверждают, что случай произошел в Алтайском крае.

Видеозапись называется «Барбос пересекает реку верхом на лосе», однако, скорее всего, лось пытался уплыть от охотников, но собака успела наброситься на него и с одобрения хозяина принялась кусать сохатого.

- Вот это да, вот это номер. Джайба в дамки попали. Прикинь, на быка прыгнула. Да, от Джайбы ты просто так не уйдешь. Сейчас тебя другая банда загонит. Давай-давай, Джайба, мочи, делай дело, - комментирует происходящее, по всей видимости, хозяин собаки Джайбы.

В последние секунды на видео заметно, что лось выбивается из сил. Однако о дальнейшей его судьбе ничего не известно.

Комментаторы в соцсети отметили, что столь жестокий поступок с диким животным должен грозить наказанием автору видео.

- Просто надо найти, кто снимал это видео. Надеюсь, что среди нас есть люди, которые найдут этих нелюдей, - добавил Алексей Балюк.

- А если бы за вами так охотились? Он беззащитный и пытается всеми силами спасти себя, а вы…?! За что?, - говорит Ольга Пронькина.

В минприроды Алтайского края напомнили, что незаконная охота наказывается крупным штрафом либо лишением свободы на срок до двух лет.

Кстати, аналогичный случай жестокости произошел в апреле этого года. Тогда в сети появилось видео издевательства над диким волком – хищник придавлен снегоходом, мужчина называет его заразой и врагом, газует двигателем, чтобы напугать животное. По данным зоозащитников, видео было опубликовано на странице 38-летнего жителя Новоалтайска. Сейчас его страница удалена из сети. В краевой прокуратуре, которая после этого начала проверку сообщили, что личность разместившего запись мужчины установлена, но тот пока никаких объяснений не давал. Ему грозит уголовная ответственность.

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Мужчина остановился и вышел из машины. На расстоянии около 30 метров от животных он попытался их сфотографировать (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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