Алтайский губернатор запретил плановую госпитализацию в больницах

9 Апр 2020 2020-04-09T04:53:11+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес 8 апреля новые изменения в свой указ. На этот раз, поправки коснулись больниц.

Итак, теперь в крае временно запрещается плановая госпитализация пациентов в стационары. Исключениями являются случаи, когда болезнь пациента представляет опасность для окружающих или угрозу его жизни. В поликлиниках тоже пока не будут принимать плановых пациентов, если только отсрочка оказания медицинской помощи не грозит ухудшением состояния человека.

Плановая диспансеризация, профилактические осмотры в регионе также на время отменяются.

- Указом Губернатора установлен временный запрет на плановую диспансеризацию и плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, за исключением медицинских осмотров для трудоустройства на работу и осуществление профессиональной деятельности, не приостановленной настоящим указом, и медицинских осмотров по направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы, для получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, - говорится в указе Виктора Томенко.

Вакцинацию пока будут проводить лишь новорожденным детям.

И, наконец, губернатор разъяснил суть самоизоляции для прибывших из Москвы. Срок карантина для них составляет 14 дней. Те, кто не прилетел, а приехал в край другим транспортом, обязаны сообщить об этом на горячую линию Роспотребнадзора по телефону (3852) 24-99-59.

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ИСТОЧНИК KP.RU