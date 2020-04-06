Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Рассказываем о главных нововведениях, которые появились в этом документе, размещенном на сайте правительства региона.

Визиты к членам семьи или объектам собственности

Жителям Алтайского края все еще предписано оставаться дома, а выходить только в исключительных случаях (обращение за неотложной медицинской помощью, случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью, поход в магазин, обязательную работу, выгул животного, вынос мусора).

Сейчас допускается перемещение к месту проживания (пребывания) членов семьи, а также к месту расположения находящегося в собственности гражданина (членов его семьи) объекта недвижимости.

При этом при себе нужно иметь и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность.

Отметим, что данное положение указа распространяется на граждан, проживающих в муниципальных образованиях, перечень которых установлен в приложении к настоящему указу.

Что будет работать

В Алтайском крае разрешено работать магазинам, продающим зоотовары, автозапчасти, автомобильные масла и смазки, табачные изделия, печатные СМИ, а также точкам, осуществляющим продажи дистанционно, в том числе с условием доставки.

Эти же меры распространяются на нотариальные конторы, автомастерские, магазины ритуальных услуг, организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, страховые компании, банки, системообразующие, а также научные и образовательные организации.

Самоизоляция для людей с хроническими заболеваниями

Теперь дома обязаны находиться не только люди старше 65 лет, но и все страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной системы.

Отметим, что действие положения не распространяется на руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти и местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критическим.

Частая дезинфекция

Управляющим организациям, товариществам собственников жилья и другим жилищным объединениям предписано регулярно проводить профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования.

Подготовка к обсервации

До 10 апреля органы местного самоуправления должны внести предложения по организации обсерваторов для людей, подлежащих изоляции и медицинскому наблюдению.

Измерение температуры

Минтрансу края поручили принять меры по обеспечению доставки граждан до мест изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19. Также на внутренних перевозках при въезде пассажиров на территорию региона ведомство обеспечит температурный мониторинг в аэропортах, на железнодорожных, автовокзалах.

Отмена весенней охоты

Охота на боровую и водоплавающую дичь в охотугодьях края запрещена с 7 апреля по 1 мая 2020 года. “Данная мера введена в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19”, - сказано на сайте регионального правительства.

Полностью указ можно прочитать здесь.

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Сейчас на контроле по самоизоляции в Алтайском крае состоят почти две тысячи жителей. За минувшие сутки полицейские провели больше 1,5 тыс. проверок – протоколов о нарушителях не составлялось.

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