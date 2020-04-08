2020-04-08T14:10:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 9 апреля 2020: пациентка в тяжелом состоянии пошла на улучшение

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 9 апреля 2020 года, самые важные события
Иван ОЛЕКСЮК
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Оперативный штаб региона ещё раз призывает жителей края, особенно пожилых людей, строго соблюдать предписания по самоизоляцииОперативный штаб региона ещё раз призывает жителей края, особенно пожилых людей, строго соблюдать предписания по самоизоляцииФото: Олег УКЛАДОВ
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По последним новостям на 9 апреля 2020 о коронавирусе в Барнауле, пожилая пациентка, которая находилась в тяжелом состоянии, идет на улучшение. Она подключена к аппарату искусственного дыхания.

Всего в регионе зарегистрировано 18 заболевших COVID-19. За предыдущие сутки было выявлено шесть новых инфицированных - большинство по контакту с уже зараженными людьми. Всего в регионе обследовано 5826 человек. В сутки лабораториями проводится до 800 исследований.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1547 человек (в том числе 9 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 3500 человек, - сообщает региональный минздрав.

Алтайский край по прежнему остается на втором месте по числу зараженных в Сибири. На первом месте Красноярский край, где зарегистрировано 39 случаев.

Оперативный штаб региона ещё раз призывает жителей края, особенно пожилых людей, строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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