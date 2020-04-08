Коронавирус в Барнауле, последние новости на 9 апреля 2020: пациентка в тяжелом состоянии пошла на улучшение

По последним новостям на 9 апреля 2020 о коронавирусе в Барнауле, пожилая пациентка, которая находилась в тяжелом состоянии, идет на улучшение. Она подключена к аппарату искусственного дыхания.

Всего в регионе зарегистрировано 18 заболевших COVID-19. За предыдущие сутки было выявлено шесть новых инфицированных - большинство по контакту с уже зараженными людьми. Всего в регионе обследовано 5826 человек. В сутки лабораториями проводится до 800 исследований.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1547 человек (в том числе 9 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 3500 человек, - сообщает региональный минздрав.

Алтайский край по прежнему остается на втором месте по числу зараженных в Сибири. На первом месте Красноярский край, где зарегистрировано 39 случаев.

Оперативный штаб региона ещё раз призывает жителей края, особенно пожилых людей, строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики.

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