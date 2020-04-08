2020-04-08T09:37:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 8 апреля 2020: на коронавирус протестировано почти 6,5 тысяч человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 8 апреля 2020 года
Анна СЕМИНА
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По состоянию на 8 апреля 2020 в Барнауле 18 больных коронавирусомПо состоянию на 8 апреля 2020 в Барнауле 18 больных коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
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К сожалению, коронавирус в Барнауле продолжает распространяться. По последние новости на 8 апреля 2020 года говорят о том, что тесты выявили еще шестерых инфицированных.

По данным министерства здравоохранения края, за прошедшие сутки в регионе были обследованы уже 6441 человек.

- Из них - 2490 здоровых людей, прибывших из-за границы в первые сутки от взятия под наблюдение в краевых медицинских организациях и 3951 - контактных, находившихся под медицинским наблюдением, больных пневмонией и больных ОРВИ в рамках мониторинга в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», - сообщает оперативный штаб.

Тем временем по информации Роспотребнадзора, 8 апреля под наблюдением медиков находились 1718 человек, а 3784 человека были сняты с учета.

Всего же по состоянию на 8 апреля в Барнауле лабораторно подтверждены 18 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Все больные находятся на лечении в горбольнице №5. Как ранее рассказывали медики, состояние большинства первичных пациентов уже близко к легкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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