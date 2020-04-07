2020-04-07T20:14:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 8 апреля 2020: 6 новых случаев и состояние первых больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 8 апреля 2020 года
Анна СЕМИНА
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Врачи работают посменно, чаще меняются реаниматологи, потому что им приходится находиться в боксе по шесть часов (фото: минздрав АК)Врачи работают посменно, чаще меняются реаниматологи, потому что им приходится находиться в боксе по шесть часов (фото: минздрав АК)
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 8 апреля 2020 – выявлено шесть новых случаев и как себя чувствуют первые пациенты и врачи, которые их лечат.

По состоянию на сутки 8 апреля в Барнауле было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом сейчас на лечении находится 18 человек. О состоянии здоровья первых 12 пациентов, которые получают лечение, рассказала заместитель главного врача по лечебной части Городской больницы №5 Оксана Артюшенко.

- Одна пациентка у нас тяжелая, она находится на ИВЛ, она получает противовирусную терапию. С ней постоянно находятся врачи-реаниматологи, которые осуществляют контроль. В настоящее время отмечается улучшение. Возможно уже завтра мы будем говорить, что это не тяжелая степень. Еще одна пациентка в состоянии средней тяжести. Она получает кислородную терапию, не через ИВЛ. Остальные пациенты - в легкой форме, - говорит Оксана Артюшенко.

По ее словам, все пациенты находятся в специальных боксах, где имеется отдельный вход как с улицы, так и из отделения. Как только «скорая» привозит в больницу человека, он сразу попадает в этот изолированный бокс. Доктора одеваются в специальную одежду, встречают пациента, проводят с ним все необходимые процедуры и обследование и до подтверждения диагноза больной остается один.

В настоящее время на лечении пациентов с коронавирусом задействованы 36 сотрудников больницы (фото: минздрав АК)

В настоящее время на лечении пациентов с коронавирусом задействованы 36 сотрудников больницы (фото: минздрав АК)

- В том случае, если диагнозы подтверждаются, то мы можем двух-трех пациентов поместить в один бокс. Это только потому что у них подтвержденный результат и они могут находиться вместе. В случае отрицательного результата, для того чтобы они не могли заразиться, все они находятся в отдельных боксах, - добавляет врач.

В настоящий момент на лечении пациентов с коронавирусом задействованы 36 сотрудников. Чтобы исключить даже малейшую вероятность передать вирус кому-то из близких, все эти медики временно проживают в освободившемся санатории Обь. При этом сотрудники инфекционного отделения работают посуточно, а реаниматологи с интервалом по шесть часов.

- Такой график – потому что им все время приходится находиться с пациентами, не выходя из бокса. Это физически более тяжело. Поэтому и смена по шесть часов, - добавляет специалист. – Раз в семь дней сотрудников тестируют. На данный момент все результаты отрицательные. Безопасность наших сотрудников является для нас очень важной частью работы, поэтому необходимый набор средств защиты у нас всегда хранился. Сейчас мы еще дополнительно закупаем. Каждый сотрудник обеспечен костюмом, шапочкой, респиратором, очками и перчатками. По санитарным нормам нахождение в таком костюме не должно превышать четырех часов. После этого его необходимо поменять, так как они одноразовые, - говорит Оксана Артюшенко.

Специалисты управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц. О состоянии вновь поступивших пациентов пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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