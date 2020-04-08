2020-04-08T05:43:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Новое обращение губернатора Виктора Томенко: вирус распространяется, пока будут действовать прежние правила и ограничения

Он внес ряд существенных поправок и дополнений в ранее принятый указ [видео]
Иван ОЛЕКСЮК
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Виктор ТоменкоВиктор ТоменкоФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Губернатор Виктор Томенко обратился с обращением к жителям Алтайского края, объяснив необходимость самоизоляции в условиях распространения коронавируса, а также рассказал про поправки в действующий указ.

Напомним, в крае, по состоянию на 8 апреля, официально зарегистрировано 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, один пожилой пациент подключён к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое.

Обращение Виктора Томенко.

- Вирус распространяется. Наша главная задача - продолжать выполнение всех предписанных мероприятий по противодействию и борьбе с инфекцией. В дополнение к уже принятым решениям мы отменяем весеннюю охоту. К сожалению. Прошу охотников отнестись с пониманием.

В целях профилактики коронавируса мы временно приостановили оказание плановой медицинской помощи, включая проведение плановых профосмотров и диспансеризации. Стоматология тоже работает в режиме экстренной и неотложной помощи.

К сожалению, нет пока возможности разрешить работу учреждений и организаций, оказывающих услуги, которые предусматривают очное присутствие граждан, - заявил Томенко.

Ранее к губернатору обратились представители предприятий и организаций с просьбой разрешить им начать работу, пообещав обеспечить выполнение всех санитарно-эпидемиологических норм.

На утро 8 апреля, согласно сервису Яндекса "Самоизоляция", на улицах почти никого нет, индекс составил - 4,5. Ранее, в солнечные дни, он достигал всего 3,1. Жителей просят оставаться дома, особенно это касается старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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