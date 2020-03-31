Думцы от Алтайского края проверились на наличие коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T15:10:22+03:00

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Депутаты Государственной Думы от Алтайского края протестировались на наличие коронавирусной инфекции. Сегодня, 31 марта, стали известны результаты.

Как сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия», исследования проводили 30 марта, и уже на следующий день специалисты объявили, что все результаты отрицательные. Никто из депутатов не заразился. Тестирование проходило в Москве.

Напомним, ранее об опасности заражения депутатов рассказали СМИ. По их сведениям, Валерий Елыкомов и Иван Лоор летели в Барнаул с супругами, зараженными коронавирусом. Пара возвращалась на Алтай из Доминиканской республики, в столице России у них была пересадка.

Депутат Наталья Кувшинова пояснила, что её коллег заранее предупредили о тестировании. Уже сегодня в Госдуме они со спокойной душой и отрицательными тестами посетили пленарное заседание.

К слову, этим же рейсом летела и Мария Прусакова, первый секретарь крайкома партии КПРФ. Её результаты на коронавирус тоже должны стать известны уже сегодня.

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ИСТОЧНИК KP.RU