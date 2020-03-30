2020-03-30T17:22:46+03:00
Происшествия

Барнаулец два раза подряд украл дорогие инструменты и продал их прямо у входа в магазин

Этот же мужчина уже был осужден за кражу и перепродажу духов
Анастасия Корягина
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В Барнауле осудили мужчину, который дважды украл в одном и том же строительном магазине дорогостоящие инструменты. Мужчина просто брал их с прилавка и уходил незамеченным.

Как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Касьянова, кражу заметили только в ходе инвентаризации. Сотрудники магазина подняли видеозаписи с камер наблюдения и передали полиции.

Похитителем оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Барнаула. Похищенное он сбывал буквально в нескольких метрах от магазина за половину стоимости.

Интересно, что этот же мужчина уже был осужден за кражу в другом районе города — только там он брал духи в Л’Этуаль. За это преступление он еще не получил наказание.

За кражу инструментов осужденному придется отбывать 340 часов обязательных работ в свободное от основной работы время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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