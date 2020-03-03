Барнаульцу грозит срок в колонии за кражу четырех флаконов духов в «Л’Этуаль»

3 Март 2020 2020-03-03T15:00:29+03:00

Мужчина взял товар со стеллажа и незаметно засунул в рюкзак

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В Барнауле направили в суд уголовное дело мужчины, которого обвиняют в краже туалетной воды в магазине «Л’Этуаль». Мужчина похитил четыре флакона французской парфюмерии.

Как сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Карпова, 8 января около 12:40 барнаулец, находясь в магазине в ТРЦ Galaxy, взял со стеллажа с парфюмерией Guerlain две туалетные воды объемом 30 мл и две объемом 50 мл, и положил их в свой рюкзак. После этого он вышел из магазина, минуя кассовую зону. Продавцы не заметили кражу и не остановили его, рамки тоже не сработали.

Выйдя из торгового центра, мужчина отправился на площадь Октября, где продал похищенную им туалетную воду неизвестной женщине за четыре тысячи рублей.

Вскоре кражу обнаружилии. На следующий день с помощью имеющейся в магазине видеозаписи сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Он дал признательные показания. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU