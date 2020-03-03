2020-03-03T15:00:29+03:00
Происшествия

Барнаульцу грозит срок в колонии за кражу четырех флаконов духов в «Л’Этуаль»

Мужчина взял товар со стеллажа и незаметно засунул в рюкзак
Анастасия Корягина
Поделиться:
Духи.Духи.Фото: Анастасия Корягина
Изменить размер текста:

В Барнауле направили в суд уголовное дело мужчины, которого обвиняют в краже туалетной воды в магазине «Л’Этуаль». Мужчина похитил четыре флакона французской парфюмерии.

Как сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Карпова, 8 января около 12:40 барнаулец, находясь в магазине в ТРЦ Galaxy, взял со стеллажа с парфюмерией Guerlain две туалетные воды объемом 30 мл и две объемом 50 мл, и положил их в свой рюкзак. После этого он вышел из магазина, минуя кассовую зону. Продавцы не заметили кражу и не остановили его, рамки тоже не сработали.

Выйдя из торгового центра, мужчина отправился на площадь Октября, где продал похищенную им туалетную воду неизвестной женщине за четыре тысячи рублей.

Вскоре кражу обнаружилии. На следующий день с помощью имеющейся в магазине видеозаписи сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Он дал признательные показания. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Парфюмер по-барнаульски: рецидивист украл из магазина два флакона духов

Неизвестный мужчина тайно похитил два дорогих флакона духов, стоимостью около семи тысяч рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцу грозит срок в колонии за кражу четырех флаконов духов в «Л’Этуаль»
В Алтайском крае 29 человек наблюдаются из-за коронавируса
Трехлетний мальчик погиб от удара током
Выставка мужских секретов проходит в Барнауле
Алтайские следователи выяснят подробности пожара в Новоалтайске
Лев из барнаульского зоопарка водит «хороводы» вокруг елки
Алтайский поселок отрезан от внешнего мира из-за нечищенной дороги
В Барнауле намечается вторая по счету Монстрация
В Алтайском крае создали соцсеть для детей, родителей и учителей
Эмира Кустурицу пригласили на Алтай
Бийский стрелок Сергей Каменский взял золото Европы
Чиновница обвинила главу Республики Алтай во лжи
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
Жителей Алтайского края интересуют поздравления с 8 марта и Великий пост
Фонд Александра Прокопьева продолжает конкурс видеороликов о ветеранах войны
В Новоалтайске в пожаре погибли три человека
Алтайский техуниверситет поможет промышленникам внедрить новые технологии в производство
В Барнауле наградят лучших спортсменов и тренеров края
Барнаул будут озеленять по принципу «реновации»
Заведующая детского сада из Бийска попалась на «мертвых душах»
Мужчина порезал ножом знакомого из-за запрета погулять с его ребенком
Горожанин в порыве злости плеснул в лицо жене кипящий суп
«Репертуар» на Мало-Тобольской могут поменять в Барнауле
Жители Алтая бунтуют против рубок кедра в орехово-промысловых зонах