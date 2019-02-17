2019-02-17T06:57:07+03:00
Происшествия

Парфюмер по-барнаульски: Рецидивист украл из магазина два флакона духов

Анна СЕМИНА
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Мужчина украл два флакона духовМужчина украл два флакона духовФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже дорогих духов из магазина.

С заявлением в полицию обратилась представительница одного из магазинов парфюмерии и косметики, расположенном на проспекте Строителей. Она рассказала, что неизвестный мужчина тайно похитил два дорогих флакона духов, стоимостью около семи тысяч рублей.

- Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина. Ранее у него была судимость за аналогичные преступления. Подозреваемый дал признательные показания, - рассказывают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

По факту данного преступления было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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