Алтайские дорожники чистят трассы и готовятся к паводку
Управление федеральных дорог «Алтай» ведет прьотивопаводковые мероприятия на семи участках трасс региона, которые могут оказаться в зоне подтопления. Наиболее протяженный из них составляет около 10 км и находится между селами Сростки и Быстрянка.
Сложная обстановка в прошлые годы также фиксировалась в Тальменском районе. За этими участками установили круглосуточное наблюдение, сообщили в министерстве транспорта Алтайского края.
Также дорожники очистили от снега верх земляного полотна, водоотводные сооружения и водопропускные трубы на обеих федеральных трассах края — А322 и Р256. На реках откалывают лед по периметру опор мостов и делают нарезку борозд перед ними, чтобы уберечь сооружения в период ледохода.
В Алтайском крае сформировано 19 оперативных бригад, в Республике Алтай — 13. В их составе 250 работников. К мобилизации готовы 112 единиц техники в крае и 73 специализированные машины в республике. На базах дорожных организаций в двух регионах хранится аварийный запас каменных материалов — более 11 тысяч кубометров.
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ИСТОЧНИК KP.RU