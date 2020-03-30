Алтайские дорожники чистят трассы и готовятся к паводку

30 Март 2020 2020-03-30T10:42:33+03:00

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Управление федеральных дорог «Алтай» ведет прьотивопаводковые мероприятия на семи участках трасс региона, которые могут оказаться в зоне подтопления. Наиболее протяженный из них составляет около 10 км и находится между селами Сростки и Быстрянка.

Сложная обстановка в прошлые годы также фиксировалась в Тальменском районе. За этими участками установили круглосуточное наблюдение, сообщили в министерстве транспорта Алтайского края.

Также дорожники очистили от снега верх земляного полотна, водоотводные сооружения и водопропускные трубы на обеих федеральных трассах края — А322 и Р256. На реках откалывают лед по периметру опор мостов и делают нарезку борозд перед ними, чтобы уберечь сооружения в период ледохода.

В Алтайском крае сформировано 19 оперативных бригад, в Республике Алтай — 13. В их составе 250 работников. К мобилизации готовы 112 единиц техники в крае и 73 специализированные машины в республике. На базах дорожных организаций в двух регионах хранится аварийный запас каменных материалов — более 11 тысяч кубометров.

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ИСТОЧНИК KP.RU