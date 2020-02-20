2020-02-20T05:46:04+03:00
Общество

На Алтае может повториться паводок 2018 года

Подтопленными могут оказаться более 200 сел
Анна СЕМИНА
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Заседание комиссии при правительстве регионаЗаседание комиссии при правительстве регионаФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Синоптики предупреждают о том, что из-за большого количества снега, выпавшего на территории Алтайского края, может повториться паводок образца 2018 года.

Об этом накануне сообщили в правительстве региона во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Учитывая недостаточное осеннее увлажнение почвы, при постепенном нарастании тепла и отсутствии сильных осадков до третьей декады марта возможно разрушение значительных объемов имеющихся снегозапасов (испарение, вымерзание и инфильтрация в почву) до наступления периода интенсивного снеготаяния, как это было в 2017 году. Но даже один резкий заток аномального тепла с сильными жидкими осадками во второй половине марта может легко спровоцировать процесс формирования паводка по образцу 2018 года, - отметил начальник Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

По словам врио замначальника главного управления по гражданской обороне и защите населения ГУ МЧС по Алтайскому краю Николая Егорова уже определены 46 муниципалитетов и 202 населенных пункта, которые могут попасть в волну паводка.

- Для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод в крае выполнен комплекс мероприятий - определено 25 заторных участков, которые могут осложнить обстановку в первую волну паводка, - добавил он.

В связи с имеющимися прогнозами развития паводковой ситуации губернатор Виктор Томенко призвал ответственные за безопасность органы быть готовыми к быстрому реагированию.

- Погода такая изменчивая практически с начала марта будет. И поэтому ежедневно надо следить. Чем раньше мы будем иметь понимание, тем быстрее мы можем как-то отреагировать - выдвижением отдельных специальных групп, техники, концентрацией наших материально-технических ресурсов и так далее, - отметил Виктор Томенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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