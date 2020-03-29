На алтайских реках взорвали лед

29 Март 2020 2020-03-29T09:13:48+03:00

В Алтайском крае определено порядка 25 затороопасных участков на реках. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Изменить размер текста: A A

На алтайских реках начали взрывать лед, чтобы не допустить ледовых заторов во время паводка и подтопления территорий.

27 марта в Бийском районе на реке Бии (в границах поселка Мальцева Курья) подрывная команда инженерно-саперного подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа провела очередные каскадные подрывы на участке площадью более 6 тыс. квадратных метров.

Среди других мероприятий, которые влияют на ситуацию - распиловка и чернение льда, очистка и вывоз снега, отсыпка низменных участков местности, расчистка ливневых стоков, прокладка и очистка водоотводных каналов.

- Сейчас ситуация в крае стабильная. Паводковая обстановка в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, поддерживается постоянная связь со всеми муниципальными образованиями, организован постоянный мониторинг, - отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Валерий Коровин.

В Алтайском крае определено порядка 25 затороопасных участков на реках, пока взрывные работы проводятся лишь на трёх из них (Бийский, Солтонский, Поспелихинский районы). Причина - сравнительно теплая и снежная зима, отсутствие избыточно толстого ледового покрова на реках, создающего при разрушении риск заторов.

ИСТОЧНИК KP.RU