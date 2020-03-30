ТРЦ Galaxy закрыл большинство отделов из-за распоряжения губернатора

30 Март 2020 2020-03-30T08:22:07+03:00

Собственник пошел на это ради «защиты здоровья и безопасности покупателей»

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ТРЦ Galaxy частично закрылся из-за указа губернатора. Во всем торговом центре остались работать только магазины с товарами первой необходимости — «Ашан», «Детский мир», аптека, бытовая техника, товары для животных.

— Один из главных приоритетов нашей компании — защита здоровья и безопасность наших покупателей, персонала и партнеров. Мы поддерживаем усиление мер противодействия эпидемии и еще раз призываем всех беречь свое здоровье и здоровье своих близких, — заявили представители ТРЦ на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, c 30 марта по 5 апреля в Алтайском крае действует табу на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные мероприятия и другие «массовки» до 5 апреля.

До этой же даты жителям края запрещено посещать ночные клубы (дискотеки), кинотеатры (кинозалы), детские игровые комнаты и развлекательные центры, аттракционы, ТРЦ, парки и иные развлекательные и досуговые заведения и места массового скопления граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU