В Барнауле демонтируют колесо обозрения

30 Март 2020 2020-03-30T06:38:31+03:00

С конструкции уже сняли кабинки и элементы механизмов. Фото: «Толк»

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В барнаульском парке «Изумрудный» начали разбирать колесо обозрения. С конструкции уже сняли кабинки и элементы механизмов. Его продали за 600 тысяч рублей предпринимателю из Усть-Каменогорска (Казахстан), пишет «Толк».

Парк, принадлежащий краю, в течение многих лет арендовали разные компании, которые регулярно не выполняли свои обязательства, конфликтовали и выясняли отношения в суде. Последняя компания вообще незаконно вырубала деревья, за что осудили ее дитректора.

В 2019 году начальник Главимущества Алтайского края Елена Зинкова рассказала, что после того, как парк по суду вернули в собственность региона, колесо обозрения признали потенциально опасным аварийным объектом и были намерены его демонтировать.

Аттракцион «Круговой обзор» принадлежал Станиславу Иконникову, бизнес-партнеру одного из экс-арендаторов парка Павла Тулина. Еще осенью 2019 года суд вынес решение — демонтировать колесо обозрения. Из-за скорого наступления зимы срок установили до 1 апреля 2020 года.

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Теперь за тем, что происходит в парке, можно следить онлайн (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU