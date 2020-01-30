2020-01-30T15:35:50+03:00
Общество

Камеры наблюдения установили в парке «Изумрудный»

Теперь за тем что происходит в парке можно следить онлайн
Анна СЕМИНА
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Камера наблюдения из парка "Изумрудный"Камера наблюдения из парка "Изумрудный"
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В многострадальном барнаульском парке «Изумрудный» установили камеры наблюдения.

Об этом на своей странице в Facebook руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

- Еще один шаг к возрождению парка «Изумрудный». У нас заработала система видеонаблюдения. Мы смонтировали ее еще в конце года. Всего размещено 11 камер, которые перекрывают основные маршруты движения пешеходов. На этой неделе мы организовали онлайн-трансляцию с камер: любой желающий может в режиме реального времени посмотреть, что происходит в парке. Надеюсь, это повысит безопасность территории «Изумрудного», - пишет он.

Кстати, совсем недавно состоялось второе заседание Общественного Совета парка. Главная тема встречи – начало разработки проекта реконструкции «Изумрудного». Основной проект члены Совета утвердили. Осталось внести в него некоторые предложения и изменения.

- Алгоритм нашей работы будет выстроен следующим образом: члены Общественного Совета сформируют техническое задание для группы проектировщиков. Первый – разработка эскизного проекта. В нем будет представлен генплан парка, его зонирование, обозначено расположение ключевых объектов. Именно этот эскизный проект будет обсужден с общественностью, - говорит Вакаев.

На втором этапе будет разработана техническая документация на объекты, которые уже будут создаваться предстоящей весной и летом. В частности речь идет о посадке зеленых насаждений.

На третьем этапе будет проходить разработка проектно-сметной документации на объекты второй и третьей очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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