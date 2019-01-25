2019-01-25T14:16:47+03:00
Происшествия

Предприниматель незаконно спилил в парке «Изумрудный» 560 деревьев

САПОЖКОВА Александра
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Парк "Изумрудный"Парк "Изумрудный"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский бизнесмен пойдет под суд за вырубку деревьев в парке «Изумрудный» на пр.Комсомольский. Речь идет о Владимире Фишере.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, руководитель компании «Лидер» в июне 2016 года арендовал территорию парка и в дальнейшем спилил там 560 деревьев. К этому он привлек лиц, которые не знали, что вырубка незаконная.

- Были уничтожены яблони, липы, ясени, вязи и другие деревья. В итоге городу Барнаулу был причинен ущерб более 15 миллионов рублей, - рассказали в ведомстве.

Дело рассматривается по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев с использованием служебного положения в особо крупном размере). Оно направлено в суд.

Напомним, что ООО «Лидер» расторгло договор об аренде барнаульского парка «Изумрудный» и покинуло территорию в конце 2018 года.

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Деревья в барнаульском парке "Изумрудный" рубят для санитарной очистки зеленой зоны, а также для продолжения центральной аллеи. Об этом заявил арендатор парка Владимир Фишер (подробнее)

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