Предприниматель незаконно спилил в парке «Изумрудный» 560 деревьев

СЕГОДНЯ 14:16 2019-01-25T14:16:47+03:00

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Барнаульский бизнесмен пойдет под суд за вырубку деревьев в парке «Изумрудный» на пр.Комсомольский. Речь идет о Владимире Фишере.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, руководитель компании «Лидер» в июне 2016 года арендовал территорию парка и в дальнейшем спилил там 560 деревьев. К этому он привлек лиц, которые не знали, что вырубка незаконная.

- Были уничтожены яблони, липы, ясени, вязи и другие деревья. В итоге городу Барнаулу был причинен ущерб более 15 миллионов рублей, - рассказали в ведомстве.

Дело рассматривается по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев с использованием служебного положения в особо крупном размере). Оно направлено в суд.

Напомним, что ООО «Лидер» расторгло договор об аренде барнаульского парка «Изумрудный» и покинуло территорию в конце 2018 года.

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