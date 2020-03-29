На Алтае волонтеры помогают тем, кто попал на карантин из-за короновируса

В Алтайском крае начал работать волонтерский штаб, участники которого помогают пожилым людям старше 65 лет, которые находятся в зоне риска по коронавирусу, а также тем, кто оказался на самоизоляции.

В числе 2000 добровольцев – студенты, медики, представители краевого ресурсного центра добровольчества, управления по молодежной политике, органов социзащиты, минздрава, «Единой Россия» и т.д. Волонтеры помогают с доставкой продуктов, лекарств, предметов первой необходимости, а также с оплатой счетов за ЖКХ.

- Меры ориентированы в первую очередь на оказание помощи людям из группы риска, - говорит Сергей Войтюк, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае, член барнаульского отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный крест».

Одной из первых просьб к волонтерам поступила от 82-летней Зои Ивановны Ефименко. Ей требовалась доставка продуктов. В штабе выбрали двух добровольцев. Ими стали Симахин Даниил и Абрашева Виктория, студенты 1 курса лечебного факультета АГМУ. Ребята рассказали, что сами вызвались помогать тем, чьи возможности сейчас ограничены.

Перед отправкой всем волонтёрам обязательно измеряют температуру, выдают медицинские маски и перчаткм.Фото: Анна МОСКАЛЕНКО

- Перед отправкой всем волонтёрам обязательно измеряют температуру, выдают медицинские маски и перчатки, - рассказывает Анна Ведлер, исполняющая обязанности регионального координатора всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Зоя Ивановна в режиме самоизоляции несколько дней. Она попросила ребят купить хлеб, молоко, сыр – самое необходимое.

- Здорово, что есть такая возможность. Пенсионерам это действительно нужно в связи с рекомендациями не выходить из дома. Злоупотреблять, я думаю, никто не будет этими услугами, - говорит Зоя Ивановна. - Обязательно буду советовать воспользоваться вашей помощью всем своим знакомым, которые будут в этом нуждаться.

Справка КП

Акция распространяется на Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Топчихинский, Кытмановский и Алтайский районы.

Заявки с просьбами о помощи можно оставить:

- Через мобильное приложение «ОНФ.Помощь»

- В краевом МФЦ (Павловский тракт, 85г)

Организации, желающие присоединиться к акции #МЫВМЕСТЕ, могут подать заявку на платформе DOBRO.RU.

Полезные телефоны

Телефон горячей линии по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса: 8-800-200-34-11

Телефон единой горячей линии по вопросам короновируса: 8-800-2000-112