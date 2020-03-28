Алтайские справедливороссы озвучили вопросы к отчету губернатора

28 Март 2020 2020-03-28T07:02:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании подготовили и озвучили список вопросов к отчету губернатора Виктора Томенко. Всего главе региона адресовали 21 вопрос.

В пресс-службе реготделения партии сообщили, что главным вопросов является бедность жителей региона.

- Кто бы что ни делал, жители Алтайского края остаются, по-прежнему, одними из самых бедных. Самое страшное, что наиболее бедны семьи с детьми. А те меры, которые предпринимаются правительством края, явно недостаточны для того, чтобы решить эту проблему, - считает глава фракции Александр Молотов.

Следующая тема, которую подняли справедливороссы, - дефицит кадров в сфере образования. По мнению Молотова, никто не хочет работать в школе за такие деньги, которые предлагают учителям сейчас. В связи с этим депутаты спросили губернатора, планируется ли повышение зарплаты, и когда введут федеральную доплату за классное руководство.

И, наконец, эсеры коснулись коррупционного скандала в «барнаульской власти». Депутаты поинтересовались, какие меры правительство края может предпринять и предпринимает уже для «оздоровления» городских властей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержан директор компании «Барнаулкапстрой», принадлежащей администрации города

По версии следствия, Александр Канаков получил взятку в особо крупном размере (подробнее)

Бывшего замглавы мэра Барнаула Сергея Демина заключили под стражу

Чиновник неоднократно брал взятки, но "взяли" его за получение 2,9 млн рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU