Единственное казино на Алтае временно приостановило работу

28 Март 2020 2020-03-28T05:44:45+03:00

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Единственное казино «Сибирская монета» в Алтайском крае временно приостановило работу. Об этом сообщается в официальном аккаунте казино в Instagram.

Однако ограничения коснулись лишь залов казино, отель продолжит работать, но с небольшими изменениями.

- Друзья, залы казино временно останавливают свою работу до нового распоряжения правительства. Все массовые мероприятия отменяются, чтобы остановить возможное распространение инфекции. Отель продолжит свою работу в привычном режиме; вместо шведского стола в ресторане завтраки будут доставляться в номера, - рассказали в «Сибирской монете».

Однако буквально день назад руководство «Сибирского Вегаса» сообщало, что «работало, работает и будет работать». Вероятно, решение о закрытии было принято после внесения изменений в Указ губернатора «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» от 26 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU