Отмена мероприятий из-за коронавируса на Алтае: ЗАГСы рекомендуют отложить бракосочетания

27 Март 2020 2020-03-27T08:11:56+03:00

Нерабочая неделя в Алтайском крае: с 28 марта по 5 апреля ЗАГСы будут работать в прежнем режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

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Продолжается отмена мероприятий из-за коронавируса в Алтайском крае. Министерство юстиции региона рекомендует воздержаться от регистрации браков и посещений ЗАГСов без крайней необходимости. Между тем, в нерабочую неделя в Алтайском крае с 28 марта по 5 апреля ЗАГСы будут работать в прежнем режиме

Тем, кто хочет провести торжественную церемонию регистрации брака, рекомендуется отложить столь важное и, быть может, многолюдное событие на более поздний срок. Если же вы все-таки намерены зарегистрироваться сейчас, требуется ограничить количество приглашенных гостей. По правилам, связанным с повышенной готовностью к угрозе коронавируса, участников церемонии в общей сложности вместе с работниками ЗАГСа должно быть не более 10 человек.

Также в период отмены мероприятий из-за коронавируса в Алтайском крае рекомендуется ограничить время пребывания в ЗАГСах. Для получения услуг можно записаться предварительно по телефону. Чтобы проконсультироваться, звоните или отправляйте свои вопросы по электронной почте ЗАГСов (телефоны и адреса можно легко найти в интернете).

Чтобы зарегистрировать или расторгнуть брак, зафиксировать рождение, смерть, усыновление, получить повторно различные свидетельства или справки, нужно заявить об этом через Единый портал госуслуг.

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При этом лекарства, продукты, предметы первой необходимости им могут привозить волонтеры. Такая помощь оказывается и маломобильным гражданам, и тем, кто находится на самоизоляции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU