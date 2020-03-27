2020-03-27T08:11:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена мероприятий из-за коронавируса на Алтае: ЗАГСы рекомендуют отложить бракосочетания

Продолжается отмена мероприятий из-за коронавируса в Алтайском крае
Анна МОСКАЛЕНКО
Поделиться:
Нерабочая неделя в Алтайском крае: с 28 марта по 5 апреля ЗАГСы будут работать в прежнем режимеНерабочая неделя в Алтайском крае: с 28 марта по 5 апреля ЗАГСы будут работать в прежнем режимеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Продолжается отмена мероприятий из-за коронавируса в Алтайском крае. Министерство юстиции региона рекомендует воздержаться от регистрации браков и посещений ЗАГСов без крайней необходимости. Между тем, в нерабочую неделя в Алтайском крае с 28 марта по 5 апреля ЗАГСы будут работать в прежнем режиме

Тем, кто хочет провести торжественную церемонию регистрации брака, рекомендуется отложить столь важное и, быть может, многолюдное событие на более поздний срок. Если же вы все-таки намерены зарегистрироваться сейчас, требуется ограничить количество приглашенных гостей. По правилам, связанным с повышенной готовностью к угрозе коронавируса, участников церемонии в общей сложности вместе с работниками ЗАГСа должно быть не более 10 человек.

Также в период отмены мероприятий из-за коронавируса в Алтайском крае рекомендуется ограничить время пребывания в ЗАГСах. Для получения услуг можно записаться предварительно по телефону. Чтобы проконсультироваться, звоните или отправляйте свои вопросы по электронной почте ЗАГСов (телефоны и адреса можно легко найти в интернете).

Чтобы зарегистрировать или расторгнуть брак, зафиксировать рождение, смерть, усыновление, получить повторно различные свидетельства или справки, нужно заявить об этом через Единый портал госуслуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульцев старше 60 лет призывают реже выходить из дома

При этом лекарства, продукты, предметы первой необходимости им могут привозить волонтеры. Такая помощь оказывается и маломобильным гражданам, и тем, кто находится на самоизоляции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ сделал заявление по поводу налога на процентный доход
Барнаульский депутат предложила раздавать спирт на рабочих местах
Предприятия теплоэнергетики в Барнауле, Бийске и Рубцовске продолжают работу в непрерывном режиме
Отмена мероприятий из-за коронавируса на Алтае: ЗАГСы рекомендуют отложить бракосочетания
Барнаульцев старше 60 лет призывают реже выходить из дома
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
В Барнауле из-за коронавируса закрыли зоопарк
Алтайские депутаты обсудили коронавирус с антисептиками на столах
В Алтайском крае прошел пикет против отпуска в Таиланде министра соцзащиты Натальи Оськиной
Весь транспорт в Барнауле из-за коронавируса проходит межрейсовую дезинфекцию
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко о коронавирусе: не ходите в публичные места
Бывший заключенный напал на женщину и оставил на месте преступления телефон
Новосибирцы организовали на Алтае подпольное казино
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Певица Катя Кокорина вместе с мужем Домиником Джокером сели на домашний карантин
Больше 70 барнаульцев в прошлом году сменили имена
Актер Андрей Мерзликин напомнил о дате выхода фильма Василия Шукшина «Калина красная»
Больше 200 работ прислали на конкурс видеороликов Фонда Александра Прокопьева
«Эксперт РА» подтвердил максимальный уровень финансовой надежности ВТБ Пенсионный фонд
В Алтайском крае льготникам недодают лекарства
Жительница Барнаула купила «золотой» мед
Главный режиссер Алтайского музыкального театра рассказал о «Большой сцене»
Сбербанк запускает программу помощи корпоративным клиентам