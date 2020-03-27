2020-03-27T17:09:07+03:00
Коронавирус Covid-19

На Алтае в больнице находятся супруги с подозрением на коронавирус

Они побывали в Австралии
САПОЖКОВА Александра
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Сейчас супруги находятся в боксе инфекционного отделенияСейчас супруги находятся в боксе инфекционного отделенияФото: Олег УКЛАДОВ
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В Каменской центральной районной больнице находятся два пациента с подозрением на коронавирус.

Как сообщает Алтайская правда, это супруги, которые ранее побывали в Австралии. В Камень-на-Оби они приехали из Тюменцево. Из этого села и пошли слухи о их болезни.

- Но никаких симптомов коронавируса у них нет. Не нужно провоцировать панику. Тем не менее, мы взяли у них анализы, которые будут готовы сегодня-завтра, - сказала начмед Каменской ЦРБ Светлана Шитова.

Сейчас супруги находятся в боксе инфекционного отделения.

Напомним, что вечером 27 марта из Таиланда в аэропорт Барнаула прибывают два рейса с 500 пассажирами. Всех ожидает санитарно-карантинный контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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