На Алтае в больнице находятся супруги с подозрением на коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T17:09:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Каменской центральной районной больнице находятся два пациента с подозрением на коронавирус.

Как сообщает Алтайская правда, это супруги, которые ранее побывали в Австралии. В Камень-на-Оби они приехали из Тюменцево. Из этого села и пошли слухи о их болезни.

- Но никаких симптомов коронавируса у них нет. Не нужно провоцировать панику. Тем не менее, мы взяли у них анализы, которые будут готовы сегодня-завтра, - сказала начмед Каменской ЦРБ Светлана Шитова.

Сейчас супруги находятся в боксе инфекционного отделения.

Напомним, что вечером 27 марта из Таиланда в аэропорт Барнаула прибывают два рейса с 500 пассажирами. Всех ожидает санитарно-карантинный контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае закрывают санатории, а полиция будет следить за соблюдением карантина

Губернатор внес изменения в свой указ о мерах против распространения новой инфекции. Теперь еще закрываются гостиницы и санатории, горнолыжные трассы, а также кафе и рестораны (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU