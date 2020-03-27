2020-03-27T16:06:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Около 500 пассажиров прилетают из Таиланда в Барнаул вечером 27 марта

Всех ожидает санитарно-карантинный контроль
САПОЖКОВА Александра
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В аэропорт Барнаула прибудут около 500 человек из ТаиландаВ аэропорт Барнаула прибудут около 500 человек из ТаиландаФото: Олег УКЛАДОВ
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27 марта вечером в аэропорт Барнаула прибудут два рейса из Таиланда. На борту находятся около 500 человек.

- Всех ожидает санитарно-карантинный контроль. Губернатор Виктор Томенко поручил Министерству здравоохранения края оказать необходимую помощь в этом Управлению Роспотребнадзора, в том числе направить медицинских специалистов для участия в санитарно-карантинных мероприятиях, - сообщили в правительстве региона.

Ранее, 24 марта был проведен досмотр пассажиров рейса из Вьетнама, которым предписали перейти на режим самоизоляции.

Всего на Алтае под медицинским наблюдением находились 1413 человек. На 27 марта наблюдение сняли с 295 пациентов. Остаются под контролем 1118. В их числе 20 граждан Франции, Германии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана. Остальные - жители Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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