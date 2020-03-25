238 пассажиров рейса Камрань-Барнаул отправились из аэропорта на карантин

25 Март 2020 2020-03-25T12:03:58+03:00

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В ночь на 25 марта в Барнаул прилетел самолет из аэропорта города Камрань (Вьетнам). На борту находились 238 пассажиров. Это не только жители Алтайского края, но и соседних регионов. Их встретили специалисты Управления Роспотребнадзора по краю.

На борту пассажирам раздали анкеты и измерили температуру. Каждому выдали памятки и уведомления о соблюдении режима самоизоляции. Больных не выявили, — рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Теперь всем пассажирам предстоит провести 14 дней на карантине — этот срок считается с момента прибытия на территорию России. На 10-ый день у тех, кто прилетел из-за границы, возьмут мазки для теста на коронавирус. По словам специалистов, именно к этому времени в организме человека происходит максимальное накопление вируса. Более ранние тесты не столь эффективны.

Всего же, по данным на вечер 24 марта, под медицинским наблюдением в Алтайском крае находились 519 человек, с начала проведения противоэпидемических мероприятий – 759. Это люди, которые прибыли из неблагополучных по заболеванию стран, в том числе пять граждан Китая.

Всего в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии были обследованы мазки от 737 человек. Результаты на коронавирус отрицательные. Из этого числа 243 человека находятся под наблюдением, 446 человек болеют внебольничной пневмонией, 48 проверили в рамках мониторинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU