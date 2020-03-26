2020-03-26T14:32:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Весь транспорт в Барнауле из-за коронавируса проходит межрейсовую дезинфекцию

Ранее санитарной обработкой в Барнауле из-за коронавируса занимался только "Горэлектротранс"
БОРЗОВ Денис
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Влажная уборка салона барнаульского транспортаВлажная уборка салона барнаульского транспортаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Пассажироперевозчики Барнаула из-за коронавируса начали полноценную профилактику.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, в компаниях проводят предрейсовый и послерейсовый осмотр работников для выявления больных. Всем сотрудникам раздали средства личной гигиены, антисептики и дезинфицирующие средства. Работники проветривают салон и проводят влажную уборку автобусов. Они обрабатывают поверхности дезинфицирующими средствами с хлором.

«Санитарная обработка салонов автобусов, проветривание проводятся на конечных остановках. На это экипажу требуется около двух минут, на расписании движения такая небольшая задержка не отражается. На предприятиях назначены ответственные лица по исполнению инструкций по проведению дезинфекционных мероприятий», - рассказал зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Сергей Щукин.

Ранее сообщалось, что дезинфекцию трамваев и троллейбусов проводит МУП «Горэлектротранс».

Кстати, на следующей неделе (с 30 марта по 5 апреля), которую президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей, транспорт в Барнауле будет работать в режиме выходного дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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